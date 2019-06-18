Когда в Харькове ждать снижения температуры

В парках, на пляже или в кафе с кондиционерами. Температура воздуха с каждым днем ​​постепенно повышается, и харьковчане активно ищут способы спасения от жары. Впрочем части горожан, такая погода все же по душе - так что советуют наслаждаться солнечными лучами, но с умом, чтобы не получить солнечный или тепловой удар.

Юрий

Жара это один из способов c аккумулировать тепло, набраться за лето тепла для того чтобы зима была теплая. Потому-что тарифы будут такие я думаю кусачие, поэтому люди набирайтесь тепла побольше. B этому способствует такое жаркое лето.

Ольга

Сижу под кондиционерами или передвигаюсь вот так по тенечку, ну благо есть какие-то скверики по центру и много воды - это самое главное.

Специалисты советуют, в сезон жары есть побольше овощей и фруктов, желательно отказаться от кофе, крепкого чая и газированных напитков, вместо них - пить много обычной воды. Одеваться советуют в вещи из натуральных материалов светлых цветов. И по возможности не находиться под солнцем в особо опасные часы с 12-ти до 16-ти часа дня.

Петр

Утром принимать душ, если есть горячая вода, у кого она есть. Побольше пить и вечером гулять.

Игорь

Ходить куда-то на речку, где-то может быть в лес в тенёчке. С домашними продуктами, помидорчиками, огурчиками. Ну, как бы так вот, желательно без лишнего алкоголя.

Синоптики до конца недели прогнозируют все ту же жаркую впрочем, местами облачную погоду. Так в среду, 19-го июня, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла. Днем столбик термометра будет колебаться от 28 до 33 градусов с отметкой «+». В четверг - без осадков, облачно. Ночью ожидается до 19 градусов, днем ​​воздух прогреется до 33 градусов тепла. В пятницу, 21-го июня, без осадков. Ночью столбик термометра покажет от 16 до 21 градусов выше нуля, днем ​​+30 + 35.