"Коксохим убивает нас": харьковчане пикетировали мэрию и требовали закрыть завод

Акция против загрязнения воздуха Харьковским коксовым заводом началась около 10 утра. Под стены здания мэрии пришли десятки горожан. Развернули плакаты с надписями "Люди - не крысы", "Коксохим убивает нас" и "Прекратите нас травить". Люди говорят, из-за выбросов предприятия трудно дышать жителям разных районов. Квартиру проветрить практически невозможно из-за несносной вони, поэтому окна постоянно закрыты.

Татьяна, участница пикета:

По поводу чистого воздуха, что было чем-то дышать, мы задыхаемся, от власти ждем положительного решения - или чтобы прекратили травить нас, какие-то очистные, не знаю как сказать правильно.

Ольга, участница пикета:

Мы пришли с ними познакомиться, напомнить, что проблема есть. Хоть и Президент высказал свое решение насчет нашей петиции, но он сказал, что это обращено к местным властям и хотим напомнить, что не надо это ставить на самотек, что, пожалуйста, давайте будем что-то делать.

Участники пикета требуют от чиновников и депутатов отчитаться по поводу того, что сделано, чтобы решить экологическую проблему. Петиция на сайте Президента, зарегистрированная раньше, набрала более 25 тысяч голосов. В Офисе Президента ответили, что подобными вопросами должна заниматься Государственная экоинспекция, которая координируется Кабмином. Владимир Зеленский отметил, что обратился к правительству, чтобы там усилили контроль за соблюдением экологических норм. В мэрии говорят - со своей стороны сделали все возможное, теперь слово - за Кабмином и правоохранительными органами.

Игорь Терехов, секретарь городского совета Харькова:

Мы обратились во все правоохранительные органы, мы достучались до Президента, знаю, что Президент дал соответствующее поручение Кабинету Министров. Мы должны понимать, что мы и депутаты новоизбранного созыва, что у нас есть четкие наши полномочия. Все наши полномочия были использованы, чтобы остановить Коксохим.

В Госэкониспекции ранее сообщали, что подали иск в суд по поводу загрязнения воздуха Харьковским коксовым заводом. Эксперты выявили нарушения и насчитали ущерб более, чем на 3 миллиона гривен. Также в полиции было открыто уголовное производство по статье "Загрязнение атмосферного воздуха". Расследование продолжается.