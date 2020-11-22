Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 58 миллионов человек

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 (по Киеву) воскресенья 58 095 885 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 578 035 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 379 839 против 1 371 589 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 37 миллионов заболевших.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 88 409 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие сутки - 177 552) и 255 830 летальных исходов (рост за сутки - 1 446), излечились более 4,52 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 209 человек.

Всего зафиксировано 9 095 807 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 501 до 133 227 умерших, поправились 8,5 млн. заболевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 052 786 заболевших, что на 32 622 человека больше, чем сутками ранее, умерли 168 989 больных (рост - на 376), вылечились более 5,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 177,9.

В США на 1 млн жителей скончались 789 человек, Индии - 96, Бразилии - 793.