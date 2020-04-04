Количество подозрений на коронавирус в Харькове увеличивается

На Харьковщине количество подозрений на коронавирус выросло до 32 случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

На 3 апреля к списку харьковчан и жителей области, возможно зараженных COVID-19, добавились десять человек. Часть людей находятся в областной инфекционной больнице, а остальные - дома на самоизоляции. Кроме того, в одном случае диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями, а еще в одном - опровергнут.

"Больных на коронавирус будут лечить за государственный счет. Конкретную стоимость точно определить невозможно - все будет зависеть от тяжести состояния, длительности оказания медицинской помощи, наличия сопутствующих заболеваний и цен на использованные медикаменты", - отметил глава ХОГА.

Кучер также подтвердил информацию о том, что мужчина, ранее скончавшийся в "инфекционке", был наркоманом и страдал тяжелыми хроническими заболеваниями. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию, в связи с чем был проведен экспресс-тест на коронавирус.