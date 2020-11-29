Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 62 миллиона

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 воскресенья 62 216 767 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 624 672 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 451 131 против 1 441 936 на утро субботы, выздоровели более 39,8 млн. заболевших.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 241 858 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 153 035) и 266 252 летальных исхода (рост - 1 408), излечились более 5 млн. заболевших.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие сутки на 41 810 человек. Всего в стране зафиксировано 9 392 919 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 496 - до 136 696 новых летальных случаев, поправились более 8,8 млн заболевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных - у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 290 272 заболевших, что на 51 922 человека больше, чем сутками ранее, умер 172 561 больной (рост - 587), вылечились более 5,58 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 187,1. В США на 1 млн жителей скончался 821 человек, в Индии - 99, в Бразилии - 810.