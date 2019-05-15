Коммунальщики начали подготовку к отопительному сезону

Как сообщили в пресс-службе горсовета «Харьковводоканал» начал работы по подготовке внутридомовых сетей к осенне-зимнему периоду.

Техобслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения в домах коммунальной собственности проводится с мая по август. Сейчас ведутся работы в Основянском районе города.

По словам начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых сетей комплекса «Харьковводоотведение» Валерия Харлана, ремонтные бригады проверяют подвальные помещения домов, выявляют и устраняют повреждения на внутридомовых системах, а также запланировано техническое обслуживание систем.