Коммунальщики начали подготовку к отопительному сезону

15 мая 2019 г. 15:12
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Как сообщили в пресс-службе горсовета «Харьковводоканал» начал работы по подготовке внутридомовых сетей к осенне-зимнему периоду.

Техобслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения в домах коммунальной собственности проводится с мая по август. Сейчас  ведутся работы в Основянском районе города.

По словам начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых сетей комплекса «Харьковводоотведение» Валерия Харлана, ремонтные бригады проверяют подвальные помещения домов, выявляют и устраняют повреждения на внутридомовых системах, а также запланировано техническое обслуживание систем. 

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