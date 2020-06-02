Кому сегодня отключили воду: список адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 20:00 02.06.20 г.

А также:

Киевский район:

пр. Жуковского, 5 (п. №7, стояк), ул. Гиршмана, 17 (стояк) до 18:00 02.06.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ферганская, 33 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 02.06.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 107 (п. №3) до 17:00 02.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 02.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190/4 (п. №2) до 17:00 02.06.20 г.; пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 02.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 7-а до 17:00 02.06.20 г.; пер. 23 Августа, 3 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 02.06.20 г.