Кому сегодня отключили воду: список адреса

02 июня 2020 г. 9:54
1 просмотр

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 20:00 02.06.20 г.

А также:

Киевский район:
пр. Жуковского, 5 (п. №7, стояк), ул. Гиршмана, 17 (стояк) до 18:00 02.06.20 г.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 02.06.20 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 107 (п. №3) до 17:00 02.06.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 02.06.20 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/4 (п. №2) до 17:00 02.06.20 г.; пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 02.06.20 г.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 7-а до 17:00 02.06.20 г.; пер. 23 Августа, 3 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 02.06.20 г.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53