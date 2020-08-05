Кому сегодня отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36 до 17:00 05.08.20 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 93-а, 95-а, ул. Чехова (ч/с), пер. Чехова (ч/с), ул. Ломоносова (ч/с), пер. Ломоносова (ч/с), ул. Антокольского (ч/с), въезд Майкова (ч/с), пер. Баварский, 9, ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 05.08.20 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 06.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:

проезд Кольцевой, 2 (п. №2, стояк) до 17:00 05.08.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 05.08.20 г., ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с) до 20:00 05.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 92 (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 31/3 (п. №3, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская(Котлова), 195 (п. №4, спаренный стояк), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а,в до 17:00 05.08.20 г.; ул. Золочевская, 27 (п. №5, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Данилевского, 17, 19, 19-а, ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №4, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 55-б (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.08.20 г.