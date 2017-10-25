Контроль за "финансовой разведкой" Украины. Когда начнет работу общественный совет при АРМА и кто вошел в его состав

25 октября 2017 г. 19:35
Автор: Лариса Говина
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Голосование за кандидатов в общественный совет, который будет контролировать деятельность так называемой «финансовой разведки» Украины состоялось в начале октября. Оно проводилось на официальном сайте Национального агентства по вопросам поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Уже известны все 9 общественных контролеров деятельности агентства. Среди них – четверо харьковчан, именно они получили наибольшее количество голосов от украинцев. Представители Харькова рассказывают, уже общаются с коллегами из других регионов и обсуждают взаимодействие в будущем.

 

Анатолий Тарасенко, представитель Общественного совета:

 

 

Звичайно, ми зв'язалися як тільки взнали результати голосування, використовуючи засоби зв'язку, ми відпрацьовували положення, ми домовлялися на час і місце зустрічі. У нас були попередньо інтернет-конференція і вже була особиста зустріч.

 

 

Представители Харькова, которые вошли в состав Общественного совета – это юристы, которые имеют опыт работы с уголовными делами и административными правонарушениями, кроме того, занимаются волонтерством. К тщательным проверкам деятельности Агентства по поиску и менеджменту активов, говорят – готовы, давления со стороны государственного органа или же со стороны общественности пока не ощущают, все результаты расследований обещают сообщать максимально быстро. А вот замечания по поводу возможных коррупционных преступлений, подчеркивают, будут передавать уже правоохранителям.

 

Игорь Чобитько, представитель Общественного совета:

 

Если это незначительные нарушения, если это какие-то сбои в работе, мы будем информировать руководство Национального агентства, будем помогать им выявлять эти нарушения. Будем способствовать, чтобы они не допускались, то есть превентивные меры будем проводить в жизнь, если это будет более серьезное преступление, коррупционное, соотвественно, мы будем реагировать - соответствующее подавать заявление в правоохранительные органы и будем наблюдать за тем, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности.

 

Полноценную работу представители Общественного совета планируют начать в ближайшее время, сейчас занимаются созданием нормативной базы, где будут указаны их основные обязанности.

Видео: 

Когда начнет работу общественный совет при АРМА и кто вошел в его состав - 25.10.2017

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