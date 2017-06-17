Королева Елизавета II: Британия погрузилась в "мрачные настроения"

Королева Великобритании Елизавета II в заявлении в честь своего официального дня рождения отметила, что Британия погрузилась в "мрачные настроения" на фоне печальных событий последних недель, пишет Русская служба ВВС.

Речь идет о недавних трагедиях в стране - пожаре в здании Гренфелл-Тауэр, нападении на лондонском мосту и теракте в манчестерском концертном зале.

Королева, которая в пятницу встречалась с пострадавшими, отметила, что несмотря ни на что люди охотно приходят на помощь друг другу.

"Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация упала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - начинает королева свое послание.

"Как нация, мы продолжаем думать и молиться о всех тех, кого непосредственно затронули эти события. В ходе недавних встреч [с пострадавшими] в Манчестере и Лондоне меня поразила готовность людей по всей стране оказывать поддержку и помогать тем, кто отчаянно нуждается", - пишет Елизавета II.

"Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непреклонным перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также настроены решительно, без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери", - завершает послание Елизавета II.