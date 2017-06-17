Королева Елизавета II: Британия погрузилась в "мрачные настроения"

17 июня 2017 г. 13:56
Источник: Новое время

Королева Великобритании Елизавета II в заявлении в честь своего официального дня рождения отметила, что Британия погрузилась в "мрачные настроения" на фоне печальных событий последних недель, пишет Русская служба ВВС.

Речь идет о недавних трагедиях в стране - пожаре в здании Гренфелл-Тауэр, нападении на лондонском мосту и теракте в манчестерском концертном зале.

Королева, которая в пятницу встречалась с пострадавшими, отметила, что несмотря ни на что люди охотно приходят на помощь друг другу.

"Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация упала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - начинает королева свое послание.

"Как нация, мы продолжаем думать и молиться о всех тех, кого непосредственно затронули эти события. В ходе недавних встреч [с пострадавшими] в Манчестере и Лондоне меня поразила готовность людей по всей стране оказывать поддержку и помогать тем, кто отчаянно нуждается", - пишет Елизавета II.

"Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непреклонным перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также настроены решительно, без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери", - завершает послание Елизавета II.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.