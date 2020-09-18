Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 349 новых случаев заболевания

В Харьковской области за сутки лабораторно подтверждены 349 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего в регионе зафиксировано 14264 случая заболевания. 291 заболевший скончался, 4102 человека выздоровели, 9871 – еще болеют.

Всего в области по состоянию на сегодня зарегистрировано 16192 подозрения на заболевание.

Согласно данным СНБО, Харьковщина находится в тройке антилидеров по заболеваемости COVID-19 – после Киева, где по состоянию на сегодня, 18 сентября, выявлено 18740 заболевших, и Львовской области, где зафиксировано 17869 случаев опасного заболевания.