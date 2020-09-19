Коронавирус на Харьковщине: за сутки диагноз подтвержден у 209 человек

19 сентября 2020 г. 13:15
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За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 209 жителей Харьковской области, 170 из них - жители Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз также подтвердился у 9 жителей Харьковского района, 6 - Чугуевского, 5 - Змиевского, по 4 – Лозовского и Балаклейского, 3 - Нововодолажского, по 2 - Изюмского и Богодуховского, по 1 - Дергачевского, Зачепиловского, Золочевского районов и г. Люботин.

Всего по области зарегистрировано 14 484 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4319 больных выздоровели, 301 - умер. Опровергнут диагноз у 1930 человек. Остается под подозрением 10 человек.

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