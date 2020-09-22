Коронавирус в МВД Украины: за сутки заболели более 100 правоохранителей, из них 12 – на Харьковщине

По состоянию на сегодня, 22 сентября, в Украине диагноз COVID-19 выявили у 124 правоохранителей.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Как отмечается, наибольшее количество заражений зафиксировано в Харьковской области - коронавирусом болеют 12 правоохранителей, а также в Днепропетровской и Житомирской областях (по 9 заболевших) и в Киеве - там зафиксировано 25 случаев заболевания в рядах МВД.

Всего за время пандемии среди правоохранителей подтвердили 4849 случаев COVID-19. Выздоровели 4357 человек, 13 человек скончались.

«Работники системы МВД - вторые не только по степени риска заражения после врачей, а и по фактическому уровню заболеваемости», - отметили в пресс-службе МВД Украины.

Как ранее сообщил заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко, каждый день в Украине COVID-19 выявляют у более, чем 100 правоохранителей.