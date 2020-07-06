Коронавирус в Украине: за сутки 543 новых случаев заражения

06 июля 2020 г. 10:12
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на 6 июля в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 543 украинцам. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек. Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки 13. Кроме того, выздоровели от болезни 21 703 человек, из них 327 за вчера.

Наиболее инфицированными регионами являются Львовская область, Киев и Черновицкая область. В частности, во Львовской области число зараженных превысило 6 тысяч.

 

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