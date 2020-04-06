Коронавирус в Украине: заболевание обнаружено у 95 детей

06 апреля 2020 г. 15:55
Источник: 24 канал
1 просмотр

В Украине коронавирус обнаружили у 1 319 человек, 95 из которых – это дети. 30 нуждались в госпитализации, зато остальные 65 лечатся дома под наблюдением врачей. Такую статистику предоставил Центр общественного здоровья Украины.

Отметим, что большинство детей переносят коронавирус бессимптомно или с легкими симптомами, из-за чего болезнь выявить тяжелее.

74% от всех подтвержденных случаев коронавируса в стране – люди в возрасте 30-69 лет. Несмотря на то, что мужчины чаще умирают от коронавируса, в Украине летальных случаев больше всего среди женщин. Из 38 умерших 87% составляют люди в возрасте от 50 лет. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59 лет, а мужчин – 60-69 лет.

В Центре общественного здоровья отмечают, что все умершие были госпитализированы и большинство из них имели: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

  • 74% – сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% – сахарный диабет;
  • 7,5% – новообразования;
  • 7,5% – заболевания почек;
  • 11% – заболевания легких;
  • 4% – ожирение;
  • 26% – сочетанные заболевания.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.