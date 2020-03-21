Коронавирус в Украине: заболевание подтверждено у 41 больного

По последним данным Минздрава, в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. В пятницу по одному случаю было отмечено в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, два в Киевской области и сразу 10 новых случаев – в Черновицкой области.

Повторный тест на коронавирус у жителя Черновцов, у которого первым обнаружили вирус в Украине, дал негативный результат. И он стал первым вылечившимся от СOVID-19 в Украине. Мужчину уже выписали из больницы.

Черновицкая область остается лидером по числу заболевших коронавирусом - 25 случаев. Местные власти призвали самоизолироваться полторы тысячи граждан, прибывших из стран, где эпидемия в разгаре.

Случаев заболевания коронавирусом в Украине будет становиться больше, пик заболеваемости еще впереди. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец.

"Пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - заявил Емец.

Он напомнил, что около 20% случаев заболевания проходят в тяжелой форме, около 3% – требуют реанимационных мероприятий. Глава Минздрава в очередной раз призвал украинцев оставаться дома, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.