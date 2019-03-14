Кража на миллион. Мужчина, который оставил свой Hyundai под окнами квартиры перестал быть его владельцем

Как обычно, Николай утром собирался на работу. Он живет на втором этаже, и всегда оставлял свою машину под окнами, пренебрегая парковой, расположенной неподалеку. И всегда все обходилось, но не сегодня. Машину мужчины угнали

Николай Устинов, владелец украденного автомобиля:

Ну, что делать, в милицию заявление написал, ну это надо новую покупать, похоже. Вряд ли найдут. Подключил друзей, всех знакомых, а там видно будет. - Что у вас за машина была и сколько лет она у вас? - Ей было год и девять месяцев, Санта фе хюндайчик, дизелек, вот такая машина. Вторая такая. Одну сносил, вторую взял. Надо свежую покупать, эта уже не свежая

Машина не была застрахована, говорит Николай, и добавляет, обошлась она ему более чем в миллион гривен. Пострадавший предполагает, что авто угнали на заказ и сделали это профессионалы. Чуть позже оказалось, что у соседки, которая живет этажом выше, есть камеры видеонаблюдения, они и зафиксировали, как работают автомобильные воры.

Галина, владелица камер видеонаблюдения:

Полиция позвонила, сосед тоже стоял, у которого угнали машину, попросили показать видеокамеру. Мы ее дали, показали все, они засняли все, перекопировали. Ну, вообще, я слышала, что здесь часто воровство происходит квартирное. Кражи и все такое прочее - Поэтому вы себя обезопасили камерами? - Да, да

Воры взломали дверь подъезда и начали ходить по этажам с аппаратурой, которая считывает коды ключей от машин. Скорее всего, предполагают местные жители, они искали ключи, которые лежали в коридорах, близко к входной двери

Как события развивались дальше, зафиксировали уже камеры наружного видеонаблюдения. Автоугонщик сел в машину и просто уехал

О краже утром узнали почти все соседи. Люди говорят, железных коней здесь уже похищали и не раз, а в их дворе постоянно бродят подозрительные люди, поэтому без присмотра машины оставляют неохотно

Наталья, местная жительница:

Да, такое произошло. Ходили какие-то люди и угнали машину. Это произошло в течении двух минут. Днем, на несколько минут, пока ребенка со школы привезла, я приезжаю, а на ночь здесь нельзя оставлять никак

В полиции рассказали, информация, по поводу этого происшествия, внесена в ЕРДР по статье незаконное завладение транспортным средством. Следственные действия продолжаются