Кража с маскарадом средь бела дня. Полиция задержала охотника за энергооборудованием

Отпер входную дверь и, не торопясь, вынес дорогостоящее оборудование. Украсть выключатели напряжение с траснформаторной подстанции по улице Гольдберговской, 35-летний харьковчанин пытался среди бела дня, на глазах жителей расположенных рядом многоэтажек, рассказывают в компании "Харьковоблэнерго". Он трижды возвращался за добычей, которую загрузил в припаркованный автомобиль, отмечают энергетики. Чтобы не вызывать подозрение похититель надел спецодежду рбаотников компании. Но мужчина и его авто попали в поле зрения камеры видеонаблюдения установленной на подстанции.

Сергей Журавлев, нач. службы экономической безопасности АО “Харьковоблэнерго”:

Ця підстанція була вже на той час обладнана засобом скрітого відеоспостереження, яка могла зафіксувати дії цього злочинця і завдяки цьому відеозапису у подальшому разом із поліцією Харківської області цього злочинця вдалося затримати.

После просмотра видео, правоохранители установили личность мужчины и после выхода на след охотника за энергооборудованием, задержали его.

Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского отдела полиции:

Досудовою перевіркою встановлено те, що чоловік вдягнувши речі, зовні схожі на представників обленерго, проник до трансформаторної підстанції та демонтував три вимикачі, вартість яких становить згідн отоварознавчої експертизи 11 тисяч 400 гривень. За даним фактом вікрито кримінальне провадження за статею "Крадіжка".

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Тем временем, работники "Харьковоблэнерго" подчекривают, что сообщить о подобных случаях горожане, которые увидели подозрительные юдей, могут анонимно по телефонам, указанным на сайте компании.