Кровавое ДТП на Сумской - Зайцева в апелляции просит условный срок

Елена Зайцева, осужденная по делу о смертельном ДТП на Сумской, просит в апелляции заменить приговор суда на условный срок.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката пострадавших Ларису Матвееву.

"Новый адвокат Зайцевой Юлия Плетнева в апелляционной жалобе, поданной 26 марта, просит передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции или изменить приговор в части наказания Зайцевой и выполнения ею гражданских исков. В частности, смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы и 2 лет лишения права на управление автотранспортом, а также освободить ее от основного наказания с испытательным сроком на усмотрение суда ", - отметила Матвеева.

По ее словам, Зайцева полностью согласилась с апелляцией, о чем свидетельствует ее подпись под одной страницей рукописного текста. Ранее в суде первой инстанции, Зайцева полностью признала свою вину. Теперь же она переводит ее на второго фигуранта дела - Геннадия Дронова, утверждая что ее вина составляет лишь 30% из ста. Она также просит уменьшить до 30% предназначенную ей судом долю компенсации семьям погибших и пострадавшим, настаивая, что остальное должен выплатить Дронов. При этом законных оснований для изменения приговора Киевского районного суда нет.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы и к трем годам лишения права управления транспортом.

ДТП случилось 18 октября 2017 года на пересечении ул. Сумской и пер. Мечникова, где внедорожник "Лексус" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате "Лексус" выбросило на тротуар, где стояли люди. 12 человек пострадали - 6 погибли, а еще столько же получили травмы.