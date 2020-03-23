Крупные автопроизводители могут начать выпуск ИВЛ

23 марта 2020 г. 10:49
Источник: Укринформ
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Автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc выдали разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов, быстро!» - написал он.

По состоянию на утро 23 марта общее количество больных на коронавирус Covid-19 составляет 339 710, из них более 99 тысяч человек выздоровели, 14 704 человека умерли.

 

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