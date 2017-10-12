Кто ответит за отравление детей парами хлора в аквапарке "Джунгли".

Свой день рождения двойняшки Слава и Николай помнят очень хорошо. Вместо праздничных сладостей ребятам достались капельницы. В аквапарк "Джунгли" они отправились вместе с друзьями и родителями. Едкий запах почувствовали почти сразу.

Славик Недилько, пострадавший:

Сами сотрудники ходили, закрывали футболками. Потом начали открывать дверь запечатанную. Там вход, наверное, раньше был. Они начали ее распечатывать, чтоб не воняло.

Через некоторое время братьям стало плохо. Начался сильный кашель, пекло глаза и горло. Хуже чувствовал себя Славик, парень склонен к аллергии. С диагнозом «отравление» в больнице братья провели день.

Николай и Славик Недилько, пострадавшие:

Я испугался. - А ты как? - Тоже. Я просто много раз был в больнице и вдруг что-то серьезное.

Вместе с ребятами в тот день из "Джунглей" в реанимацию с похожими симптомами были доставлены 9 детей. Позже выяснилось, что хлора в воде бассейна было в 25 раз больше нормы. Правоохранители открыли уголовное производство по факту. После всех проверок и расследования на скамье подсудимых оказался только технический работник аквапарка. И соглашаться с таким выводом следствия, рассказывает представитель семей пострадавших Олег Головков, его клиенты не хотят.

Олег Головков, адвокат:

Мы заявили в качестве свидетелей большой перечень лиц, в том числе и учредителей, в том числе персонал данного аквапарка. И будем всех допрашивать, будем слушать, будем понимать, будем назначать экспертизы.

Определение причастных и степень их вины в аквапарке оставляют за судом. После инцидента развлекательное заведение было закрыто на две недели. За это время, говорит представитель "Джунглей" Алина Тобух, были проведены все необходимые работы по очистке бассейна. Закуплены новые датчики и счетчики по дезинфекции воды. Дополнительно проведено обучение и аттестация химиков аквапарка. Еженедельно уровень РН и хлора контролируют две независимые организации, с которыми заключило соглашение развлекательное заведение.

Алина Тобух, представитель руководства аквапарка "Джунгли":

Несколько изменили регламент и график работы по подготовке и обеззараживанию воды и сейчас у нас ежечасно такие пробы берутся воды на температурный режим, на уровень РН воды и на уровень хлора. Данные заносятся в журнал регулярный.

Также руководство "Джунглей", говорит Алина Тобух, решило поддержать пострадавших деньгами. Сейчас к развлекательному центру из 9-ти пострадавших финансовые претензии есть у шестерых. Большинство денежные переводы уже получили. Еще двоих пока не нашли - один из истцов, по словам Алины Тобух, находится на неподконтрольной территории, другой изменил свое место жительства. Все документы по выплатам, подчеркивает представитель аквапарка, были предоставлены суду.

Алина Тобух, представитель руководства аквапарка "Джунгли":

Руководство аквапарка посчитало целесообразным и изыскали возможность произвести материальные финансовые выплаты каждому члену из заявленного списка пострадавших непосредственно в пределах 7 тысяч гривен каждому с выплатой посредством денежного перевода через почту.

Но истцы здоровье своих детей оценили в другую сумму. Сейчас иски заявлены в размере 10 000 долларов или 250 000 гривен на каждого пострадавшего ребенка. Ни во время лечения, ни позже представители аквапарка ни пытались связаться семьями отравленных детей, отмечает Олег Головков. Хотя уже сейчас у малышей начинают проявляться его последствия.

Олег Головков, адвокат:

У двоих детей наблюдаются астматические осложнения, наблюдаются проблемы сферы ЛОР. И кроме того мы знаем, что у одного ребенка проявился точно невроз, связанный с массовыми мероприятиями.

К новым выплатам готовы, если суд сочтет их необходимыми, говорят в аквапарке. Но пока речь об этом не идет. На следующей неделе состоится лишь первое заседание по существу по этому делу.