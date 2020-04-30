Кучер проверил станцию скорой помощи, а полиция готовится к первомайским выходным. Хроники карантина на Харьковщине

В течение суток на Харьковщине обнаружили 16 случаев заболевания СOVID-19. В-общем, их в области теперь 237. Госпитализированы более 90 человек с лабораторно подтвержденным вирусом. Двое - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Один из них - работник областной психиатрической больницы №1. Заболело c начала всеукраинского карантина уже 62 медикf области - санитары, медсестры и врачи.

Ранее в социальных сетях распространялись многочисленные сообщения о проблемах с защитой медиков, которые ежедневно выезжают на вызовы. Именно поэтому на одну из станций с проверкой приехал глава областной государственной администрации Алексей Кучер. Чтобы увидеть, передаются ли средства работникам "скорой помощи".

Хочу отримати відверту відповідь, ви на сьогоднішній день забезпечені засобами індивідуального захисту? - На сьогоднішній день, да. - У нас, може, не в достатній кількості, но вообще... - Так це головне, щоб ви не берегли на потім, треба використовувати. - Ми використовуємо.

Ольга Погожа, старшая фельдшер 2-го отделения КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи та медицины катастроф":

На даний момент у відділенні знаходиться 48 одноразових костюмів. 6 есть комплектів противочумніх костюмів многоразового використання. Дез.засобів тоже у нас 3 літри - це замало, мабуть? - Це малувато, да.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

До вас теж звертаюсь, щоб ви повідомляли своє керівництво, про всі необхідності, а ми вже будемо його контролювати, і потім запитувати не у вас от так, а запитувати з керівництва, чому ви не забезпечені. Якщо ви направляєте запит і відсутні засоби індивідуального захисту, ми будемо реагувати.

Между тем, в областной инфекционной больнице, которая взяла на себя основной удар в борьбе с СOVID-19, оправляются после дерзкой кражи. По словам главного врача, Павла Нартова, неизвестные украли из кабинета врача ноутбук с базой данных пациентов. С этим сейчас разбирается полиция. Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Харьковчане же рассказывают об определенной усталости от ситуации с коронавирусом в Украине и отсутствия работы. Пенсионеры отмечают, что существенно затягивать пояса не стали, потому как и прежде экономили на многих вещах, больше жалуются на режим самоизоляции. А вот предприниматели говорят - подсчитывают убытки от простоя, деньги постепенно заканчиваются, следовательно, карантин стал сильным ударом по семье и по их бизнесу.

Вадим, пенсионер:

Ни на чем не экономим, маски купили, по 15 гривен. Меняем их, через день, через два, или стираем, с мылом, вот такая ситуация.

Лидия, пенсионерка:

Наша жизнь поменялась только тем, что мы сидим взаперти. Мы очень экономные пожилые люди, знаем, что имеем, поэтому рассчитываем на то, что имеем. Вот и все.

Кирилл, предприниматель:

Естесственно тяжело, потому что люди остались без работы, у многих кредиты, коммуналки неоплаченные. Власть мало что делает в области налогов, например. Говорят, что погашать хотя бы тело кредита, а с чего погашать тело кредита? Мало кого волнует, а дотации - 1000 гривен пенсионерам - это смешно.

А вот правоохранители продолжают работать в усиленном режиме. Во время первомайских праздников патрульные будут особое внимание уделять зеленым зонам, чтобы желающие пожарить шашлыки и отдохнуть на природе большой компанией не нарушали правила карантина.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.:

Патрульні поліцейські в більшій кількості задіються на піше патрулювання: це зелені зони, парки, сквери, зупинки громадського траснпорту. Першочергова задача поліцейських - це попередити равопорушенння. Тобто своєю присутністю, за допомогою особистого звернення громадян, якщо будуть виникати підстави, що особа може скоювати правопорушення.

Если же человек будет вести себя агрессивно и не будет реагировать на рекомендации полиции, ему грозит существенный штраф.