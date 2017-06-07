Купаться можно, но осторожно. В Харькове лишь два водоема получили паспорт

Уважаемые, в целях вашей же безопасности, не заплываем за буйки!

Несмотря на то, что официально купальный сезон стартовал еще с 1 июня на городских пляжах пока не людно. Отчасти и ввиду того, что первые дни месяца выдались холодными, как для лета - объясняет Сергей Букреевю.

Сергей Букреев, администратор пляжа "Акважур":

Закрыли паспорт мы до 1 июля. Поставили все печати. Соответствующие органы проверили нас. Водолазы обследовали пляж. Взрывотехники обследовали пляж. Получили акты, получили документы все. Обучили моряков-спасателей. У нас их 12.

Илья Стеблёв, пляжный спасатель:

Аншлагов нет, но люди бывают. Людей на пляже до пятидесяти человек. Бывает, когда такое скопления людей естественно нужно повышенное внимание. На пляже расставлены спасательные посты: на лодке, на вышках - на горках расставлены спасательные посты. Люди обученные, люди сертифицированные, все спортсмены. Так что за здоровье отдыхающих и за жизнь можете не переживать.

Пенсионер Анатолий Преловский плавает с самого утра. Заплыв для 75-летнего мужчины хороший заряд бодрости.

Анатолий Преловский, отдыхающий:

Конечно, нравится. Акватория большая. Плаваю я по шесть километров в сутки. На ту сторону, к мосту за мост и так далее. Вода прекрасная сейчас. Не помнимаю, почему так народ плохо посещает. Удивляюсь. Вода отличная!

Вместе с дедушкой Вероника и её двоюродная сестричка Полина в этом году приехали на Журавлевку впервые. Порезвиться на берегу и поплескаться школьницам не помещала даже прохладная вода

Полина Ольховик:

Сначала холодная, а потом уже была теплей и теплей становиться.

Вероника Дмитриева:

Мы ели клубнику, ели черешню. Потом мы пошли купаться, а после купания пошли прыгать на батутах, а потом мы замок строили. Наливали воды в замок.

Проверять состояние воды и прибрежной зоны санврачи начали еще с мая месяца. И уже к июню определились с тем, на каких пляжах отдыхать безопасно. В области были обследованы 42 пляжа, проблемы с водой были обнаружены в Чугуевском и Валковском районах, а с состоянием пляжей - в Лозовском районе и Барвенково. В Харькове были изучены 6 водоемов. И большая часть из них, кроме Безлюдовского, где обнаружили антиген гепатита А, безопасны. Но купаться санврачи рекомендуют лишь в двух.

Любовь Махота, дир. ГУ "Хар. обл. лаб. центр Минздрава Украины"

Отримали паспорт тільки два пляжі. Це Безлюдівське водосховище, та Журавлівський гідропарк. Це відповідь на ваше питання - де можна купатися. В інших або ж з причини якості води або з інших причин паспорт вони не отримали.

Аналогичная ситуация и с соблюдением безопасности и оборудованием береговой линии. Получением паспортов озаботились лишь управляющие двух пляжей - Журавлевского гидропарка и Безлюдовского водохранилища.

Сергей Колосовский, нач. упр. предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧСУ в Хар. обл.:

На сегодняшний момент, к сожалению, есть мораторий, и право провести проверку мы не имеем. Только лишь за обращением непосредственно собственников данных пляжей. Если они к нам обратятся, мы проведем проверку. К сожалению, законом определено, что проверки до конца 17 года запрещены.

Поэтому отдыхать или нет на необорудованном пляже решение каждый должен принимать для себя сам. Учитывая количество водоемов, уследить за всеми спасатели не могут. Но за безопасностью в черте города обещают следить. В Харькове уже выставлено 11 постов.