Лабцентр назвал водоемы Харьковщины, где не рекомендуется купаться

03 августа 2020 г. 14:30
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По результатам повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды, отобранных в пределах зоны купания пляжа «Комсомольский» на пруду около пгт Кегичевка и зоны отдыха в пгт Красноград на р. Берестовой обнаружено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (соответственно 24 000 и 70 000 при норме не более 5000 на литр). Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Кроме того, остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания на городском пляже в Изюме и на Безлюдовском водохранилище в Харькове.

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