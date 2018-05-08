Лакомство для кровопийц. Харьковчан атакуют клещи

Теплый воздух, цветы, щебет птиц и… клещи. С приходом тепла в Харькове активизировались и насекомые-кровопийцы. Паразиты подстерегают харьковчан как в лесах, так и в парках. Один из них - Сергей. Мужчина знает о клещах много, потому что любит путешествовать и отдыхать на свежем воздухе, а также знает, как защититься, и каким образом они нападают

Сергей

Защититься максимально. Берцы – обувь, штаны снизу заправлены, потому что они, как правило, не падают сверху – они в траве, в кустарнике… то есть это снизу и, как правило, они попадают снизу ноги… если штаны обычные- они залазят снизу.. чаще всего

Впрочем, в этом году клещи уже дважды обошли защиту Сергея. Недоглядел, признается человек. К счастью, добавляет он, все обошлось

Сергей

Обычно заканчивается все благополучно, потому что возвращаешься домой… Как правило, они не сразу впиваются, там проходит несколько часов, то есть осмотрел тело… ну там и на одежде бывают… А бывает, когда не уследишь - и пару штук бывало.

Клещи кусают мужчину по нескольку раз за сезон, и ни разу он не носил паразита на обследование к медикам.

А зря, говорят специалисты. И добавляют, что эти кровопийцы являются носителями многих заболеваний, среди которых бактерии Боррелии, являющиеся возбудителями болезни Лайма. В прошлом году за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 1877 человек.

У 185 покусанных диагностировали болезнь Лайма. 130 из них - это жители Харькова и 55 - области

Валентина Нагорная, врач кардиолог, терапевт КМН

Инфекция попадает.. то есть возбудитель попадает в кровь. Контакт клеща с телом человека – он впивается и посредством клеща, находясь на теле клеща, он попадает в кровь и разносится током крови по организму человека и вызывает заболевание.

В прошлом году в среднем 4 из 10 клещей оказались заразными. И хотя медики в этом году не прогнозируют нашествия этих паразитов, тем не менее, отмечают, что принести кровопийцу на анализ просто необходимо, ведь кроме болезни Лайма клещи переносят еще около 6 серьезных заболеваний. По словам медиков, чаще от укусов клещей страдают взрослые. Они приходят, в основном, после выходных, то есть после возвращения с дач и пикников на природе.

Валентина Нагорная, врач кардиолог, терапевт КМН

Вообще нужно обратиться после укуса клеща до 10-ти дней, нужно обратиться к врачу, чтобы тот назначил необходимые исследования на выявление возможного заражения теми переносчиками , которые переносятся клещом.

Светлана Еченина, корреспондент АТН