Лазерная коррекция зрения. 10 лет со времени первой операции в Харькове

23 мая 2018 г. 17:55
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Ровно 10 лет прошло с тех пор, как в медицинском центре "Офтальмика" была сделана первая в Харькове операция по лазерной коррекции зрения. Это стало возможным после того, как был приобретен лучший на то время в мире лазер для этой процедуры.

Оксана Стрелец, главный врач МЦ "Офтальмика":

Каждый микроимпульс лазера, он, буквально, шлифует роговицу и делает ее абсолютно гладкой, ровной поверхностью. То есть человек после лазерной коррекции не испытывает потом проблем ни с ночным зрением, ни в сумерках, ни периферическое зрение не страдает.

Первые пациенты, которым была сделана лазерная коррекцию зрения, были приглашены в "Офтальмику", чтобы отпраздновать 10-тилетний юбилей.

Оксана Аванесян, пациент МЦ "Офтальмика":

Лазерную коррекцию я сделала 10 лет назад. Я очень счастлива, что попала в этот медицинский центр и получила 100-процентный результат. Прошло 10 лет, и мое зрение ни насколько не изменилось. Поэтому все очень хорошо.

В 10-тилетний юбилей для пациентов была проведена экскурсиия по новому медицинскому центру на Павловом поле. Продемонстрировано новое помещение и новое оборудование. Пациенты, врачи и сотрудники "Офтальмики" поздравили друг друга и поделились опытом и достижениями за эти годы.

 

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