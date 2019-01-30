Ледяной рекорд. Харьковские коммунальщики получили за зиму больше 10 тысяч жалоб на сосульки

Более 10 тысяч обращений с начала зимы. Харьковские коммунальщики получили в течение двух месяцев рекордное количество жалоб на снежные глыбы на крышах домов и сосульки на балконах в сравнении с предыдущими годами. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии. Ежедневно, рассказали в горсовете, альпинисты очищают в среднем около 300 кровель. Самая плачевная ситуация с сосульками, говорят харьковчане, в спальных районах города.

Александр, харьковчанин:

Якщо дивитися, то найгірша ситуація, звичайно, в спальних мікрорайонах, однак це проблема також залишається актуальною у спальних мікрорайонах. Ось такий парадокс.

Галина, харьковчанка:

Я думаю, в спальных районах, у нас там на поселке. Ну, все равно всего не сделаешь, где-то упаде, не знаю.

В то же время с тем, подчеркивают горожане, есть проблемные здания по количеству на них ледяных глыб и в центре города, в частности, на улицах Пушкинской и Сумской.

Ольга, харьковчанка:

На меня почти упала, на входе возле обменки, вот так вот, но вообще ужас, «русская рулетка» . Ну, не убирают их нигде, ни разу не видела.

Людмила, харьковчанка:

Я живу напротив горисполкома, мы позвонили туда, на следующий день приехали и сбили, потому что у нас там когда-то убило девушку.

На данный момент, говорят в мэрии, в Харькове ежедневно работают более сотни альпинистов. Используется 12 автовышек. По словам коммунальщиков, из-за потепления нынешняя неделя будет критическая по объемам схода снега и льда, поэтому проходить под крышами домов с большими сосульками или парковать там авто может быть опасно.