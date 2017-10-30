Личное обязательство и электронный браслет: суд избрал меру пресечения Андрею Полтавцу

Харьковчанин Андрей Полтавец угодил за решетку после совершения ДТП в мае 2008-го года. Тогда он, находясь за рулем автомобиля «Митцубиши», вылетел с дороги на трамвайную остановку. Погибло 6 человек, среди них – двое детей и беременная женщина. Эксперты установили – мужчина был пьян, водителя-убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы. Освободили Полтавца досрочно в 2015-м году. Однако в августе 2017-го он снова сел за руль будучи нетрезвым. Мужчину задержали патрульные на улице Молочной без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, когда тот управлял авто. Его личность копы установили по паспорту, которого у Полтавца при себе тоже не было, документы ему привезли близкие. Патрульные составили админпротокол, суд признал его виновным и оштрафовал за вождение в нетрезвом виде. Тем временем, в прокуратуре подчеркнули - после выхода из тюрьмы досрочно, в течение 3 лет осужденный не имел права управлять транспортными средствами. Открыто уголовное производство по статье «Уклонение от наказания», на прошлой неделе Полтавцю объявили о подозрении. В качестве меры пресечения прокуратура требует круглосуточный домашний арест, с применением электронного браслета. Говорят – в противном случае он может скрываться от следствия либо влиять на ход расследования.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.:

Ця людина може впливати на учасників процесу досудового розслідування, наприклад, на відеозаписах ми бачили, що він намагався вплинути на патрульних. Намагався домовитись, так би мовити. Крім того, ми вважаємо, що домашній арешт допоможе уникнути такого ризику, як повторність злочину, тому що людина відсиділа 7 років за смертельне ДТП.

Адвокат Андрея Полтавца подчеркивает – возражений по поводу требований обвинения у неё нет, как и у самого подозреваемого. Полтавец рассказывает, сел за руль только для того, чтобы проверить есть ли неисправности в автомобиле, также подчеркивает – свою вину признает.

((Тим часом, захисниця Андрія Полтавця зауважує - щодо вимог обвинувачення заперечень не має, як і сам підозрюваний. Полтавець розповідає, сів за кермо авто лише для того, щоб перевірити чи є несправність в автомобілі, у ході судового розгляду про обрання запобіжного заходу також підкреслює - свою провину визнає.))

Елена Мирошниченко, адвокат:

У справі про притягнення адміністративної відповідальності Полтавець визнав свою вину, сплатив штраф, тому ми не заперечуємо і на сьогодні наголошувати про те, що він не скоював цього кримінального правопорушення у нас немає підстав.

Андрей Полтавец, подозреваемый:

Я ремонтироваль автомобиль, когда меня полиция остановила, тогда уже понял, что произошло. даже не подумал, когда все произошло. - Ви вважаєте що мали моральне право садиться за руль та законне право? - Я не заперечую, я виноват.

Выслушав доводы сторон, суд приянл решение - избрать для Андрея Полтавца меру пресечения в виде личного обязательства с обязанностью ношения браслета.