Лидер "Східного корпуса" ответил на заявление "Нацкорпуса" и рассказал о причинах выхода из партии

Лидер «Східного Корпуса», советник губернатора Харьковской области по связям с общественностью и территориальной обороны на общественных началах Олег Ширяев ответил на заявление «Нацкорпуса» о разрыве всех связей между организациями.

Олег Ширяев считает, что заявление активистов партии «Нацкорпус» безосновательно и неправдиво.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня на странице Национального Корпуса в фейсбуке вышла статья, в которой Национальный Корпус якобы отмежевывается от меня и ОО «Восточный Корпус», а также, не приводя никаких фактов, обвиняет меня в каких-то выдуманных «нехороших действиях». Но Национальный Корпус немного опоздал с заявлением. И вот почему - заявление о выходе из партии было написано мной в 2017 году, и, задолго до их так называемого «отмежевывания», - пишет лидер «Східного Корпуса», -Также и все остальное я не имею морального права не комментировать.

По мнению лидера «Східного корпуса», национализм не является чем-то запатентованным, чем-то, что принадлежит одному человеку, или организации.

«Я считаю, что развитие Украины не должно проходить путем распределения имущества, а должно проходить исключительно путем создания, честной игры для всех, справедливых налогов и недопущения хищения бюджетных средств. А в их понимании новая экономика должна строиться на «национализации предприятий», о чем они везде публично говорят ... Именно поэтому сейчас Национальный Корпус «национализируя», блокирует ООО «Безлюдовское Карьероуправления» в поселке Безлюдовка, и тем самым препятствует хозяйственной деятельности и официального карьера и коммунального предприятия «Постачальник», которое работает на Безлюдовском пляже. На этом примере вы сами видите, кто является настоящим рейдером (фото прилагаю, это происходит там реально сейчас). Считаю, что информационная кампания против меня направлена именно на то, чтобы под шумок отжать у государства карьер и добавить его в копилку доходов Боцмана (Коротких Сергея) и Белецкого», - пишет Олег Ширяев.

Советник губернатора в своїм ответе о причинах ухода из «Нацкорпуса» заявил, что ушел потому что в результате собственного расследования он начал догадываться, что именно по команде Андрея Билецкого был убит Ярослав Бабич в 2015 году.

«Национальный Корпус - это партия, которую я покинул из-за их противоправных, агрессивных заявления и отхода от доктрин национализма,»- отметил лидер «Східного корпуса».