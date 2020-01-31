Липовые «прокуроры» требовали деньги у харьковчан

31 января 2020 г. 11:50
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В последние дни на Харьковщине правоохранители выявили, что неизвестные злоумышленники от имени руководства прокуратуры требуют от граждан деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, отметив, что указанная мошенническая схема не нова, и аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. 

Как отмечается, от имени руководства прокуратуры области злоумышленники звонят людям и посылают смс-сообщения с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.

«Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.

 Исходя из вышеизложенного, заявляем, что руководство прокуратуры Харьковской области не имеет никакого отношения к подобным действиям!», - говорится в сообщении прокуратуры.

Также указывается, что в случае получения подобных звонков или смс-сообщений от «руководства» прокуратуры необходимо сообщать об этом по телефону горячей линии прокуратуры области: 732-02-44. 

«Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляйте средства.

 Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУНП в Харьковской области», - добавили в прокуратуре, добавив, что правоохранители устанавливают злоумышленников.

 

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