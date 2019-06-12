Ломбард «Центральный» в Украине: выгодные кредиты под залог золота, техники или имущества ®

Некоторые люди предпочитают в течение длительного времени копить финансовые средства, а лишь потом их тратить. А некоторые полагают, что кредит – это выгодный способ быстро получить деньги в тех жизненных ситуациях, когда ждать накопления нужной суммы нецелесообразно. Кредит можно взять в разных финансовых организациях, например, в ломбарде. Ломбард онлайн “Центральный” предоставляет займы под залог разного имущества: бытовой техники, гаджетов, автомобиля, драгоценностей и недвижимости.

Преимущества быстрого получения средств под залог имущества

Времена, когда сотрудничество с ломбардом вызывало у заемщиков много опасений, давно прошли. Сегодня это один из самых простых и быстрых способов получения денег в сложной финансовой ситуации. Сотрудничество с ломбардом «Центральный» – это выгодно:

1. Гибкая процентная ставка. Мы предоставляем займы с процентной ставкой, выгодной для каждого клиента.

2. Надежная охрана и полная конфиденциальность. Оставляя свое имущество у нас, вы можете не беспокоиться о его сохранности. О факте получения кредита известно только клиенту и его менеджеру.

4. Возможность повторного залога. Имущество можно оставить в залог снова в том случае, если проценты по первому кредиту были уплачены.

5. Займ без возврата залога. Если клиенты не планирует забирать предмет залога обратно, они могут заключить договор всего на сутки.

6. Выгодные условия выплаты. Клиент может выплачивать кредит или выкупать предмет залога поэтапно. В случае досрочной уплаты кредита процент будет пересчитан в соответствии со сроком реального пользования займом.

7. Мгновенная оценка имущества. Специалисты производят оценку имущества очень быстро. Возможна также оценка на сайте ломбарда онлайн – самостоятельно при помощи специальной формы или через обращение к оценщику онлайн.

Варианты залогов

Отделения ломбарда «Центральный» расположены в 95 городах страны. В каждом из них можно заключить сделку на срок до месяца с возможностью продления. Условия кредитов ломбарда «Центральный» под залог имущества отличаются выгодными условиями:

Залог золота. Предметом может быть золотое или серебряное изделие любой пробы. Драгоценности будут оценены на чистый вес (без учета вставок драгоценных камней), стоимость одного грамма клиент может узнать на сайте компании. Процентная ставка – 0,3% в день.

Залог техники. Предметом залога может быть любая техника в исправном состоянии без повреждений. Ее ценность оценивается с учетом бренда-производителя, модели, комплектации и года выпуска.

Залог недвижимости. Оценка производится в индивидуальном порядке.

Ломбард в Киеве – это надежная организация. «Центральный» – обладатель звания «100 лучших товаров Украины», «Фаворит Успешных Людей 2018», участник рейтинга «Фавориты Украины». Если вам быстро нужны средства на любые нужды, сотрудничество с этой компанией – один из самых быстрых способов получить необходимую сумму денег.