Лучше объехать: где в городе образовались пробки из-за непогоды

В результате сильного снега в Харькове образовались несколько пробок на крупных магистралях. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

В частности, огромный автомобильный затор сформировался на проспекте Гагарина.

Кроме того, из-за ДТП сейчас есть большая пробка на Московском проспекте, в районе площади Защитников Украины.

Также пробка есть на улице Полтавский Шлях со стороны Песочинского блокпоста.

Согласно данным сервиса Google Maps, автомобильные заторы зафиксированы также на Салтовском шоссе, Белгородском шоссе, улицах Клочковской, Пушкинской, Сумской, Шевченко, Динамовской и Плехановской.