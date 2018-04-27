Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года®

Современные бюджетные смартфоны в последнее время очень радуют пользователей. Они хороши аппаратно, многофункциональны и долговечны. Те же смартфоны Meizu, Xiaomi, OnePlus, возможно, имеют не передовые характеристики, но доступная цена все равно делает их высоко востребованными на рынке. Интернет-магазин Цифра составил рейтинг лучших смартфонов апреля 2018, на которые не придется выкладывать значительную сумму денег. Поехали….

Xiaomi Redmi 5A

Смартфон Xiaomi - Xiaomi Redmi 5A - на сегодня один из лучших смартфонов на рынке. Смартфон Xiaomi получил пластиковый корпус, процессор Qualcomm Snapdragon 425, сканер отпечатка пальцев, NFC и кучу других модных примочек. Отдельно стоит отметить 13-мегапиксельную камеру с широким функционалом: серийная съемка, панорама, распознавание лиц и прочее. Многим пользователям пригодится возможность работы в сети LTE.

Стоимость Xiaomi Redmi 5A в минимальной комплектации на сайте Цифра - порядка 100 долларов.

Meizu M6

Еще один стодолларовый китайский смартфон с неплохой производительностью. смартфон Meizu M6 располагает восьмиядерным чипом производительности с тактовой частотой 1.5 ГГц. Две камеры - 13 и 8 Мп, основная с автофокусом и двойной вспышкой LED поддерживает режим HDR. Дизайн Meizu максимально повторяет «яблочные» смартфоны минувших поколений.

Xiaomi Redmi 4x

И еще один смартфон Xiaomi. На этот раз Xiaomi Redmi 4x - доступный телефон за чуть более 100 долларов в алюминиевом корпусе, с неплохим восьмиядерным процессором Snapdragon 435 (частота 1.4 ГГц) и батареей высокой автономности 4100 мАч. Среди всех бюджетников у этого смартфона наибольшее время работы без подзарядки.

Чуть ли ни единственный минус устройства - отсутствие поддержки NFC. На сайте Цифра смартфон Xiaomi Redmi 4x доступен в нескольких цветах.

OnePlus 3

Смартфон OnePlus 3 вполне готов конкурировать с трендами 2017 года. 5.5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей лишен проблем со скроллингом, покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. На задней крышке размещен сканер отпечатка пальцев и основная камера 16 Мп. Фронтальная камера расположена на передней панели и имеет 8 Мп.

Основой системы служит четырехъядерный чип производительности Snapdragon 820 (тактовая частота 2.2 и 1.6 ГГц, по два ядра каждый), а также 6 Гб ОЗУ и внутренняя память размером 64 Гб. Автономность OnePlus 3 также радует: 3000 мАч дают пользователю возможность не задумываться о подзарядке целый день. А дополнительная технология Dash Charge заряжает батарею на половину всего за полчаса (подзаряжается телефон через порт USB Type-C). Корпус изделия из анодированного алюминия, вес при габаритах 152,7 х 74.7 х 7,4 мм составляет 158 грамм.

Huawei Nova Lite 2017

Еще один «китаец» предлагающий отличные параметры системы и качество сборки. Смартфон Huawei Nova Lite 2017 заключен в металлическую основу, очень приятно чувствуется в руке. Батарея 3020 мАч ресурсная, пятидюймовый экран IPS (720x1280 точек) позволяет удобно читать книги и серфить Интернет. За производительность Huawei Nova Lite 2017 отвечает четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1.4 ГГц, ОЗУ - 2 Гб, ПЗУ - 16 Гб.

Камера 13 Мп с автоматическим фокусом и светодиодной вспышкой может снимать видео вплоть до 1080p. Фронтальный модуль 5 Мп - залог хорошей портретной фотографии. Цена Huawei Nova Lite 2017 в среднем составляет 150$.