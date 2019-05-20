"Ля,тю,шо, тремпель": Велодень - 2019 собрал больше 10 тысяч участников

Вячеслав Доброскок участвует в масштабном велопараде уже пятый год подряд. Рядом на сидении - маленький сын Артем. Говорит, с детства приучает ребенка к здоровому и спортивному образу жизни. В свободные от работы минуты всей семьей катаются на байках по городу и области.

Вячеслав Доброскок, участник велодня:

Вот у нас была такая интересная акция - 30 дней на велосипеде. Вот мы катались каждый день, хотя бы километр прокатиться. Кто как по совести. Ну. в общем, откатались все 30 дней. Море позитивных эмоций. Каждый день фотки вылкадывали, и с ребенком тоже катались.

В этом году Велодень объединил более 10 тысяч харьковских велосипедистов. Главная цель, говорят организаторы, популяризация активного досуга и экологической альтернативы городскому авто. Велопараду предшествовал большой флешмоб. Сторонники двухколесного траснпорта воплотили в жизнь одно из предложений прошлогоднего конкурса идей.

Алексей Чубаров, один из организаторов "Велодня - 2019":

Тематика нашего Велодня - Харьков. Все, что с им связано. Наш харьковский лозунг: "Ну шо, покатаем?", который понятен харьковчанам. И, на самой большой площади Европы есть вот такой тремпель, тоже понятный Харькову, харьковчанам, с надписями "ля, тю, шо".

Велодень в Харькове проводят уже двенадцатый раз. Маршрут не отличался от прошлогоднего. Велосипедисты проехали около 7 километров по центральным улицам города, которые ради этого перекрыли для другого транспорта.