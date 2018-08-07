Любому дисплею нужна защита®

07 августа 2018 г. 19:43
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Дисплейный модуль – слабое звено любого смартфона, планшета и другого девайса, интерфейс которого поддерживает сенсорное управление. За счет поверхности экрана происходит управление смартфоном, именно дисплей, а не корпус наиболее подвержен появлению царапин и потертостей. И не всегда дело в небрежном обращении с гаджетом, некоторые флагманские девайсы сразу защищены закаленным стеклом, а в бюджетных смартфонах необходимо самостоятельно клеить защиту. Даже недорогое защитное стекло, которое было своевременно наклеено на экран девайса, может спасти его дисплейный модуль от выхода из строя в результате удара или падения.

Богатый выбор моделей

Современный рынок мобильных аксессуаров предлагает обширный выбор средств защиты для смартфонов. Это и защитные кейсы, имиджевые аксессуары, а так же защитные пленки на экран. Важно подбирать модель пленки, которая будет соответствовать модели смартфона. В соответствующем девайсу аксессуаре будут все необходимые прорези для динамиков и, при наличии в смартфоне, кнопке «Домой». Можно подобрать необходимое защитное стекло, опираясь не только на модель смартфона, но и цвет, диагональ и его тип: 3D, Full Screen, или стандартное. Богатый выбор защитных накладок на экран предлагает магазин «Vseplus». Удобный фильтр позволяет быстро задать критерии поиска аксессуара и выбрать нужную модель на основании подробного описания и живых фотографий товара. Каталог протекционных пленок доступен по ссылке: vseplus.com/product/mobilnye-telefony/147-zashchitnye-stekla.

Специфика товара

Постоянно развивающиеся технологии позволили существенно снизить затраты на производство защитных стекол для смартфонов. При этом, степень защиты, которую предоставляет этот аксессуар, значительно выросла.

Правильно подобранное стекло:

  • Не влияет на чувствительность сенсорного слоя экрана;
  • Не портит эстетику смартфона;
  • Не искажает изображение;
  • Не позволяет экрану царапаться.

В интернет-магазине «Vseplus» вы легко подберете защиту любого типа для вашего смартфона или планшета.

 

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