Малышня в ВУЗе. В одном из университетов Харькова отрылась детская игровая комната

Товарищей по игре 4-летний Валентин находит без особых проблем. Уже несколько дней детский игровой центр самое любимое его место. После сообщения о том, что можно пойти к папе на работу парень искренне радуется. Хотя еще не так давно его папе Олегу Калмыкову присутствие детей на рабочем месте причиняло немало лишних хлопот.

Олег Калмыков, декан факультета по роботе с иностранными студентами ХНУГХ:

Несколько раз приходилось ребенка брать на работу, он у меня сидел в кабинете, сидел у меня за компьютером, смотрел мультики, сами понимаете, это вызывает целый ряд сложностей и неудобств.

Между тем в гендерном центре университета городского хозяйства подсчитали - около 100 преподавателей, и более 100 студентов только очного отделения с детишками, которых часто не с кем оставить. Поэтому возникла идея о создании так называемой "детской комнаты". Воплощали ее всем коллективом. К созданию детского пространства подключили преподавателей и студентов. Студентка 5 курса Валерия Баравина - одна из разработчиков проекта, результатом работы довольна.

Валерия Баравина, студентка 5 курса:

Из изначального проекта были некоторые изменения, но при этом он получился настолько ярким, радостным. І детям нравится, что самое главное,

На разработку проекта ушло около трех лет. А вот на его воплощение - значительно меньше. Детский центр на месте архивных помещений появился за три месяца, а потратили на него около 320 000 гривен. Помогли и друзья университета и общественные организации.

Елена Угодникова, председатель профсоюза студентов ХНУГХ им. Бекетова:

Дуже багато наших колег, друзів університету допомагало. Тут і іграшки, і меблі, ось меблі, наприклад, це організація «ЮНІСЕФ», спільно з якою було реалізовано цей проект.

В детском центре несколько игровых комнат. Есть и отдельное помещение, где можно накормить младенцев. Одновременно центр может принять до 20 детей. Первые посетители здесь появляются с началом первой пары - около половины девятого. Самому старшему из детей 11 лет, самому младшему недавно полтора годика исполнилось. Кроме психолога и воспитателя с малышами здесь играют студенты - аниматоры.

Давай я тебе помогу, давай вместе напишем. Что это? - Это лесенка.

Для Маргариты, которая учится в ВУЗе на 2-м курсе, это лучшая практика. Девушка говорит, у нее есть опыт общения с детьми. С малышами в среднем проводит часа по два в день. Посвящает этому свободное от учебы время. От работы получает только положительные эмоции.

Маргарита Мошинская, аниматор:

Это очень удобно и тем более дети не просто здесь находятся и не просто их развлекают аниматоры, а они проходят здесь и развитие.

Пребывание в детском игровом центре обойдется 11 гривен в день. И для родителей - студентов и преподавателей университета эти средства компенсирует профсоюз. А чтобы попасть сюда родители должны либо заранее сообщить сотрудникам, или оставить заявку на сайте центра. А вскоре родители смогут наблюдать за своими чадами он-лайн - в центре обещают установить камеры видеонаблюдения.