Маски по 18 евро и дефицит антисептиков. Не боятся ли харьковчане летать в Италию?

Естественно, все надеются, что вирус этот прекратится, и в принципе отели идут на уступки и делают бесплатную отмену. Вот, допустим, такие направления как Римини в Италии или Калабрия — это прямые вылеты из Харькова и других городов Украины.

Директор агентства путешествий Ася Сокольская показывает, в какие регионы харьковчане сейчас заранее бронируют путевки в Италию. Признается: в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса спрос на поездки в эту страну действительно немного упал, как, собственно, и цены на путевки.

Впрочем, горожане планируют путешествия в эту страну на конец весны и, собственно, на лето.

Ася Сокольская, директор агентства путешествий "Мандри"

Ситуация, конечно, немного раздута по Италии, потому что закрыто всего лишь 11 городов во всей Италии из почти восьми тысяч. То есть туристические маршруты - они немножко переделанные и составлены так, что они просто не проходят через те города, в которых ввели карантин.

Въезд и выезд в так называемые "красные зоны" пока под строгим запретом. Кроме того, в этих городах закрыли железнодорожные станции и остановки общественного транспорта.

Светлана, к примеру, живет в Италии уже более 10 лет, уверяет - паники в ее городе Ливорно нет, все спокойно и тихо. Единственное, что - ограничили определенные детские экскурсии, и от государства в школы поступают дезинфицирующие средства для детей.

В магазинах о дефиците и не слышали, единственное, что быстро разбирают — это антисептики.

Вот магазин, кассиры работают в перчатках.

Светлана Рябухина, живет в Ливорно, Италия

У нас абсолютно все спокойно, паники никакой нет, магазины посещаются точно так же, как и раньше, детские учреждения работают, школы тоже работают. Заостряют внимание на личной гигиене, рекомендуют мыть руки и использовать для рук дезинфицирующие средства.

А вот в Турине местные разгребают антисептики и маски, местами, говорят жители, цены на качественные маски уже достигают 18 евро. Ощущается дефицит этих товаров.

В городе просят соблюдать дистанцию между людьми, закрыли стадионы, рестораны, клубы и школы - в общем, все места, где собирается большое количество людей.

Сейчас коронавирус, по словам специалистов, проник почти в 70 стран - по всему миру отменяют массовые мероприятия, а рейсы в Китай, который, собственно, и стал эпицентром коронавируса, все еще не восстанавливают, говорит Ася Сокольская.

Ася Сокольская, директор агентства путешествий "Мандри"

По Китаю - у нас были из Киева прямые рейсы на Хайнань, на остров, было это очень популярное направление в 2019 году, но как раз это направление сняли, как только вирус начался, то там курорт закрыли, но сейчас уже, вот с начала марта, уже в принципе там всё работает в штатном режиме. Отели открываются понемножку, такси, заведения уже всё работает, но рейсы пока не возобновляют из Украины.

Именно из Италии коронавирус проник и в Украину. Первый больной в Черновцы вернулся в феврале из Италии, где путешествовал вместе с женой. У нее болезнь пока не подтверждена, женщина находится дома, в самоизоляции.