Масштабный лесной пожар на Харьковщине: горит 70 га хвойной подстилки

23 сентября 2017 г. 11:49
131 просмотр

По состоянию на 7:00 утра 23 сентября, пожар сдерживают. Верховой пожар ликвидирован. Горит хвойная подстилка на площади около 70 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам. Силами ГСЧС спасены спасены два жилых дома в с. Мартыновка, из которых эвакуированы 8 жильцов.

Намопним, сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая поступило 22 сентября в 12:35. Площадь пожара составила 70 га.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.