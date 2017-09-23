Масштабный лесной пожар на Харьковщине: горит 70 га хвойной подстилки

По состоянию на 7:00 утра 23 сентября, пожар сдерживают. Верховой пожар ликвидирован. Горит хвойная подстилка на площади около 70 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам. Силами ГСЧС спасены спасены два жилых дома в с. Мартыновка, из которых эвакуированы 8 жильцов.

Намопним, сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая поступило 22 сентября в 12:35. Площадь пожара составила 70 га.