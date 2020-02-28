Массовые беспорядки на Барабашово: количество задержанных увеличилось

Страсти, бурлящие накануне на рынке «Барабашово», поутихли, но еще с десяток людей обращались за помощью после столкновений с применением слезоточивого газа и пиротехники.

Но сегодня предприниматели и общественные активисты собрались в Киевском райотделе из-за задержания Сергея Мезенцева, которого, по словам адвоката, сегодня после обеда подрезала какая-то машина, как оказалось потом, в ней находились правоохранители.

Алексей Стовба, адвокат

После этого Мезенцев заблокировался внутри авто, поскольку не было понятно, каким образом, что здесь, собственно, происходит, вот со слов сотрудников правоохранительных органов, прибывшим адвокатам было пояснено, что человек не задержан - он препровождается в райотдел для добровольной беседы. После беседы, его даже не допросив, ему уже сказали, что ему будут предъявлять подозрение в совершении преступления под названием «Участие в массовых беспорядках».

По словам адвоката Мезенцева, он не имел никакого оружия и единственное, в чем участвовал накануне, - это защищал предпринимательницу Ирину Денисову, когда на нее напали молодчики в масках. К тому же когда появилась информация, что он в отделении полиции, коллеги решили это проверить, и выяснили, что если верить записям в журнале учета, Мезенцев не заходил в здание.

-Нет, здесь его нет. - Мезенцева нет? - Будьте добры, пригласите дежурного.

Как только с десяток людей зашли в холл и попросили выйти к ним дежурного - журнал учета куда-то забрали примерно на час.

Яна Кулькина, пресс-офицер Киевского отдела полиции в Хар.обл.

- Чому його немає в журналі обліку та чому коли ми прийшли - цей журнал кудись віднесли, і цілу годину його не було? – Ну, взагалі журнал обліку, там персовнальні данні інших осіб знаходяться , тому його не можуть показувати, а по-друге, що стосується Мезенцева, наразі проводяться слідчі дії, я коментувати цю подію не можу.

Уже после получения комментария от пресс-офицера Яны Кулькиной полицейская лично решила проверить записи в журнале.

За журналом - записаний в 12 годині 30 хвилин, він потрапив сюди.

Сначала, по информации полиции, в результате столкновений были задержаны 53 человека, теперь их количество увеличилось, рассказывает Яна Кулькина.

Яна Кулькина, пресс-офицер Киевского отдела полиции в Хар.обл.

В рамках кримінального провадження за частиною першою ст. 294 - це масові заворушення - було затримано 55 осіб, які затримані в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу, слідчі продовжують встановлювати всі обставини, допитують очевидців, відеоматеріали дивляться та для встановлення всіх свідків події, а також всіх винуватців цієї події.

В полиции говорят, в случае подтверждения фактов нарушений общественного порядка виновных накажут независимо от того, с какой стороны баррикад они находились.