Массовые беспорядки на "Барабашово": по делу задержаны 55 человек

28 февраля 2020 г. 12:12
161 просмотр

По делу о массовых беспорядках на харьковском рынке «Барабашово», которые произошли утром  27 февраля,  полиция задержала 55 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области утром 28 фераля.

По данным полиции, в рамках открытого уголовного производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. 

Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле рынка «Барабашово» произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. 

Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. 

Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.