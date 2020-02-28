Массовые беспорядки на "Барабашово": по делу задержаны 55 человек

По делу о массовых беспорядках на харьковском рынке «Барабашово», которые произошли утром 27 февраля, полиция задержала 55 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области утром 28 фераля.

По данным полиции, в рамках открытого уголовного производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет.

Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле рынка «Барабашово» произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства.

Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты.

Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.