Медицинские маски, антисептики и перчатки. Наличие в Харьковских аптеках

Пока городские чиновники говорят, что в случае введения чрезвычайного положения, никто не сможет попасть в общественный транспорт без защитной маски - харьковчане уже сегодня не знают, где их покупать. Медицинская маска и дезинфицирующий раствор во время пандемии СOVID-19 в харьковских аптеках на вес золота.

Кроме того, что цены баснословные, и просто найти их часто проблематично.

Виталий на поиски одноразовой маски и антисептика потратил почти все утро. В одной из аптек в центре города мужчина купил 10 медицинских масок и антисептик.

Виталий, харьковчанин

Очень сложно, я объездил уже 10 аптек и только в одной нашел. Они же на 2 часа всего, а то, что дорогие, то на 8 часов. Но там маска стоит 150 рублей

За одну медицинскую маску, которая еще месяц назад стоила пару гривен, в этой аптеке просят 15. За антисептик - около сотни, в зависимости от объема. Во время карантина их разбирают быстро. Один покупатель берет в среднем от пяти до десяти масок.

Анна, провизор

Почти каждый день, каждый третий клиент спрашивает маски. Разбирают быстро, перебоев пока нет, почти каждый день они есть в наличии. В нашей аптеке, так точно. Под вечер может быть такое, что заканчивается, но в основном подвозят каждый день

А вот в этой аптеке, в качестве индивидуальной защиты могут предложить только марлю.

Марина работает здесь провизором, женщина тоже в самодельной маске. Медицинские, говорят в аптеке, ждут и сами, однако поставщик обещает завезти их только на следующей неделе. В наличии есть антисептик за 260 гривен.

Марина, провизор

Спрашивают, спрашивают часто. Перчатки берут сейчас упаковками, если раньше поштучно, то сейчас упаковками. Маски спрашивает каждый второй, наверное. Марлю берут, конечно. Делают и сами из марли, из бинтов, вату берут, и антисептики сами делают из спирта и глицерина. То есть, все это берется

В третьей аптеке уже даже не могут вспомнить, когда маски и антисептики закончились. В качестве альтернативы предлагают марлю и бинты.

Ярослав, фармацевт

Почему нет? - Не знаю, не известно. А люди спрашивают? - Да, периодически. С какого времени нет? - Вы знаете, точно не скажу вам, не помню. А антисептики? - Нет, антисептиков тоже нет. Неизвестно, когда маски появятся? - Нет, информации нету

В общем, за две недели карантина, говорят провизоры, покупателей в аптеках больше. Чтобы избежать большого скопления просят, чтобы в помещение заходило не более 5-ти человек. По одному на кассу. Берут обезболивающие, противовирусные и витаминные добавки.

Анна, провизор

Противовирусные, вот такое... Больше ничего такого. То, что нужно - запасаются побольше. Берут не так, как раньше по пластинке, а по упаковкам. То есть, если они постоянно принимают препараты, они берут больше, чтоб не ходить в аптеку каждый день

Сергей себе и жене купил 5 медицинских масок по 15 гривен. Рассказывает, приходилось покупать и за 30, но здоровье важнее.

Сергей, пенсионер

Только дома, вот рядом живем, поэтому «туда-сюда» Я считаю, это спасение от всего этого. Я человек военный, люблю дисциплину. Поэтому, я считаю, должно быть так. Но у нас очень много людей, которые относятся очень халатно к этому вопросу

Вадим, харьковчанин

Хватает, маски есть, септики тоже есть. Спирт есть. Маски дорого

Вместе с этим, еще в начале карантина Харьковское территориальное управление Антимонопольного комитета рекомендовало не повышать ценники на лекарства и медицинские маски.