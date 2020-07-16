Медики выявили еще один симптом коронавируса

16 июля 2020 г. 18:20
Источник: Обозреватель
2 просмотра

Еще одним симптомом коронавируса (COVID-19) может быть сыпь во рту.

Как пишет Medical Xpress, хотя сыпь на коже уже давно связана с COVID-19, врачи из Испании сообщают, что также в некоторых случаях встречается сыпь во рту (энантема).

Исследователи из университетской больницы Ramon y Cajal в Мадриде обследовали 21 пациента с диагнозом COVID-19 и связанной с ним сыпью на коже в начале апреля.

Шестеро из них (29%) имели энантему во рту. Обследованные имели возраст от 40 до 69 лет, четверо из шести были женщинами.

Сыпь на слизистой оболочке появляется от 2 дней до наступления других симптомов COVID-19 и до 24 дней после, со средним временем около 12 дней после появления симптомов.

В большинстве случаев энантема, по-видимому, не была связана с какими-либо лекарствами, которые принимали пациенты.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53