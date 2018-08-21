Медреформа сегодня: какие проблемы настигли врачей и пациентов

В больнице, обслуживающей жителей Пятихаток, пациенты, сидя в очереди, еще даже не знают, к кому попадут. Кого-то из медиков, кто здесь работал ранее, в ходе реформы уволили. А о компетентности новых врачей забыли сообщить.

Александра Малеева, пациентка

Пятихатки, это огромный район, поэтому наших врачей, которых мы знали все эти годы, не назначили. Нам их не представили, мы не знаем, что это за врачи, мы не знаем, какой у них опыт работы – мы вообще про них ничего не знаем.

Тамара Николаевна, пациентка

Я вообще здесь никого не знаю. Вообще не знаю, я здешняя, но я знаю только одного врача, который здесь не работает. Никому не доверяю. Ни одному врачу не доверяю.

На официальных восемь тысяч населения района - это не считая приезжих - здесь только три врача, жалуются люди. А сегодня, согласно новым правилам, один специалист может взять к себе 1800 пациентов. То есть остальным придется искать врача на стороне. С этим соглашается и местная активистка.

Евгения Игнатенко, активистка

Кто нуждается больше всего во врачебной помощи? Это бабушки, дедушки, пенсионеры, это инвалиды. Правильно?! Это люди, которым проехать лишние 10 км – это не очень хорошо. Ну, то есть если они дают трех врачей, и один врач действительно толковый, получающий постоянно повышение, квалификацию, занимающийся своим образованием и двое, ну, просто им здесь место надо. То есть, у людей - у них выбора не остается. Потому что у первого толкового врача места закончатся, у них будет либо заключай с тем, кто есть, либо катайся

Однако заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк утверждает, что сейчас от реформы - один позитив. В области уже сегодня зарегистрированы один миллион триста тысяч электронных деклараций, из ожидаемых двух миллионов семисот тысяч.

Чиновник соглашается с тем, что большинство хороших врачей уже набрали необходимое количество пациентов, но, добавляет , что в Харькове специалистов можно найти и в других концах города.

Михаил Черняк, заместитель ХОГА

Безумовно, у тому випадку, коли не буде альтернативи, то люди зможуть звернутися до Національної агенції здоров’я України, яка сьогодні вже існує. Вона працює сьогодні лише на центральному рівні. Але я все-ж-таки порадив шукати лікаря, який би влаштував. Я далекий від думки про те, що в місті Харкові, до яких би хотіли потрапити люди. Я думаю, що вони знайдуть альтернативний варіант, більше того, що є принцип екс-територіальності.

Заведующая 10-й поликлиники, расположенной на Салтовке, рассказывает: сегодня больница подписала 49% деклараций с пациентами - от общего их количества. А из двадцати семи восемь врачей уже набрали необходимое количество пациентов. Штат не сокращали, потому что у них была неукомплектованность мест. И тех специалистов, набравших менее 1000 человек, пока не планируют увольнять. Из нового - они на днях получили договор из министерства, в котором сказано, что со временем количество пациентов может увеличиться в половину на одного врача.

Наталья Дмитренко, заведующая поликлиникой №10

Максимальна кількість пацієнтів, які можуть подати декларацію про вибір лікаря, може бути збільшена в межах 50% від оптимального обсягу практики. То есть, выше вот этих 1800 и 2000, можно еще набрать 50%. Если он пользуется авторитетом у пациентов, если пациент захочет с ним. Ну ни для кого не секрет, что те, кто уже набрали, это врачи те , кто пользуется авторитетом среди больных.

Страдают же сейчас те, кто только пришел работать. Молодые специалисты пока набирают от семисот пациентов. Екатерина работает врачом более двадцати лет, когда началась медицинская реформа, она с легкостью быстро набрала необходимую отметку для деклараций. Сейчас к ней до сих пор приходят люди, которые хотят записаться, и женщине приходится советовать других коллег. Люди неохотно, но соглашаются, а еще в холле они сделали вывеску, где разместили основную информацию о врачах, чтобы люди имели представление о специалистах. Сама же врач не рада новому предписанию от Минздрава.

Екатерина Пивненко, врач общей практики семейной медицины

Ну, ми і працювали, у нас було півтори тисячі населення на лікаря. У нас - і наші пацієнти, і пацієнти з других участків. Якщо буде більше пацієнтів, то це буде складно, якщо це буде більше, ніж дві тисячі пацієнтів населення, то це буде складно.

А пока врачи волнуются о предполагаемом количестве пациентов, чиновники агитируют цифрами. На пресс-конференции отметили, что у врачебного сообщества уже в три раза повысилась заработная плата. Это подтверждают и в больнице и считают справедливым, что отныне она будет разной для врачей.

Наталья Дмитренко, заведующая поликлиникой №10

Там финансирование идет, уже совсем другие цифры. Там на одного пациента 370 гривен и плюс еще коррегирующий коэффициент в зависимости от возраста. Там по градации идет на деток больше, на лиц старше 64 лет, которые требуют больше медицинской помощи. А на всю остальную разницу, между 58 000 и 28 000, которые у нас заключили договор - это красный список. Они пока финансируются 240 гривен на человека.

Заведующая убеждена, что больницы справятся с наплывом людей. Кстати, харьковчане начали заключать договоры и с частными врачами. Это также разрешено в рамках медицинской реформы. Главное, чтобы они имели соответствующую лицензию и медицинское оборудование.