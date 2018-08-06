"Меня пронзает такая боль, я больше не могу это смотреть,"- пострадавшая в ДТП на Сумской Людмила Фабрис не верит в справедливый приговор

Людмила Фабрис больше не любит перекрестки дорог. Черный октябрь и «Лексус» забрал у нее любимую дочь Аллу, которой было 46 лет, и 19-летнюю внучку Настю. Женщина говорит, что сорок дней после аварии она не плакала, была в непонятном состоянии и все время просматривала видео момента аварии на Сумской

Людмила Фабрис, потерпевшая в ДТП на Сумской

Вы знаете я все пересматривала по несколько раз, как моя Настюша выходит, как я вижу, красная курточка дочери, она с той стороны стоит. Я все это вот так останавливала, смотрела, сейчас не могу: меня такая боль пронзает…и вы знаете, я думала - время лечит, все это вранье, это усугубляет боль, куда ни посмотри везде они…

Собрав все силы, Людмила Васильевна решила ходить на судебные заседания, чтобы быть в курсе дела. Но в последнее время ее не видно, ходит только представитель. Фабрис, которая по специальности не юрист, слушает экспертов, которые под присягой дают показания, и не понимает, почему на простые вопросы так долго нет ответа: какая была скорость «Лексуса», куда исчезла врач-нарколог, почему ее не разыскивают. Фабрис и еще несколько семей пострадавших даже обратились к Президенту Украины и в Генпрокуратуру с просьбой обеспечить им право на справедливый суд

Людмила Фабрис, потерпевшая в ДТП на Сумской

Вот прихожу на суды - идет борьба противоположностей - адвоката Зайцевой и адвоката Дронова, и все идет к тому, чтобы, я так думаю, оправдать их. - Вы не верите в невідворотність покарання? - Вы знаете, не верю!

Семья Фабрис отказалась от 50000 гривен, которые перечислила семья Елены Зайцевой. Пожилая женщина по копейкам собирает деньги на памятник своим девочкам, но она убеждена, что только компенсация через суд ее удовлетворит, остальное - это не цена, за то, что она осталась одна

Людмила Фабрис, потерпевшая в ДТП на Сумской

Что такое 50 тысяч гривен… Я их за год заработаю. Я вот работаю, плюс пенсия, пенсия у меня маленькая - 1800 гривен, хотя у меня 40 лет стажа. - Но ви не візьмете? - Но нет, я не возьму... таким макаром…

Адвокат Людмилы Фабрис Дмитрий Марцонь уверяет, что задача номер один для всех потерпевших - это справедливый приговор - 10 лет лишения свободы для обоих водителей и возмещение в полном объеме компенсаций.

Он надеется, что суд все же решит проблему с сомнительным исчезновением врача-нарколога и прислушивается к ходатайствам, которые подают адвокаты пострадавших:

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших

Если не будет справедливости, я не знаю, чем это закончится для всей судебной и правоохранительной системы Украины, потому что если даже в таком деле общество не получит ответ, ну а в каком тогда получать?

По поручению прокуратуры вопрос об отсутствии на суде врача Елены Федирко, которую хотят допросить адвокаты потерпевших, должна была решить полиция

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Хар. обл.

У нас був судом визначений привід, ми, вибачте, поліція, намагалась його виконати, нам потрібно, щоб суд проаналізував виконання цього приводу і врешті решт, зробив якийсь висновок: або новий привід, або розшукові заходи

Кроме объяснений свидетелей и экспертов, еще остался допрос одного из обвиняемых - Геннадия Дронова. После чего стороны должны перейти к дебатам.