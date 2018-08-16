Мера пресечения для Спартака Головачева. Подробности судебного заседания по делу антимайдановца

Спартак Головачев приехал в Киевский суд еще утром. Заседание по избранию меры пресечения для него должно было состояться до обеда, впрочем, суд решил сделать перерыв, чтобы предоставить мужчине адвоката.

Боеприпасы, в том числе патроны для винтовок и гранаты у Спартака нашли во время обысков по месту жительства.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил весной генпрокурор Юрий Луценко.

Уже в августе мужчине объявили подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Сам Головачев заявил, что ему все подбросили

Спартак Головачев, подозреваемый

Ну, обвинение абсурдное. В этот день было подброшено 28-ми журналистам в Украине гранаты и боеприпасы. Спустя два месяца, практически, мне вменили подозрение

На скамье подсудимых он уже не впервые.

В этом году один из лидеров "русской весны" в Харькове признали виновным в организации массовых беспорядков, сопротивлении представителям власти и захвате административных зданий.

Пророссийский активист, отмечали представители обвинения во время судебного разбирательства, участвовал в штурме ХОГА в апреле 2014-го.

Головачева приговорили к 5 годам лишения свободы, но решили обойтись условным сроком. Прокуратура решила приговор обжаловать. Впрочем, и это обвинение Спартак считает абсурдным

Спартак Головачев, подозреваемый

На этой пресс-конференции были мэр города, прокурор города, начальник милиции города, много общественных организаций, но именно мне, находившемуся на этой пресс-конференции, за сутки до штурма, вменили организацию штурма

Что касается заседания по избранию меры пресечения, то прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

Головачев, в свою очередь, просил смягчить наказание и позволить ему оставаться под арестом только в ночное время. Судья решила удовлетворить ходатайство прокуратуры частично

Слідчий суддя ухвалив: клопотання задовольнити частково і обрати Головачову Спартаку Олександровичу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання, заборонивши з 18.30 до 8.30 залишати місце мешкання

Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти дней со дня оглашения, добавила судья.

Марина Жданкина, прокурор отдела прокуратуры Харьк. обл.

За результатами отриманого рішення, в подальшому буде вирішено питання про доцільність подання апеляційної скарги на відмову у повному обсязі задоволення даного клопотання та подання апеляційного клопотання до апеляційного суду міста Харкова

Дневное время Спартак Головачев планирует проводить исключительно за работой и занятиями спортом.

По крайней мере, именно так он аргументировал необходимость смягчения наказания.