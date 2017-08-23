"Метрополитен за награду не платил": Стаматин прокомментировал получение скандальной премии

Генеральный директор харьковского метрополитена Вячеслав Стаматин отметил, что за получение каких-либо наград их предприятие не платило. Стаматин подчеркнул:

«Это было просто высказывание. Где-то что-то увидели, не разобравшись. Просто сказали: «Метрополитен» купил себе награду». Так вот я говорю. Метрополитен никогда за годы своего существования не платил за награды. Да, как все организации, он может заплатить за участие. Чувствуете разницу? Скажем так, эту награду коллектив заслужил. И просто брать кому-то, особенно человеку, который не дружит с математикой, даже точнее с арифметикой, который складывает не 2+2, а вот мы "хотим вот так", тяжело разговаривать. "

Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал после публикации "Харьковского антикоррупционного центра", в которой было сказано, что КП "Харьковский метрополитен" потратило на оформление и подачу документов для получения премии от Европейской бизнес-ассамблеи 142 тысячи гривен из бюджета предприятия. Руководство подземки отчиталось о том, что ими получена Международная награда «European Quaity» (« Европейское качество»). Но как выяснили журналисты британского издания The Times - именно в Великобритании базируется ассоциация - речь идет о фейковой премии, которую за деньги раздает фирма харьковчанина Антона Саввова. Подобные премии он раздавал и в Харькове, и Киеве, возглавляя харьковскую организацию Национального союза журналистов Украины. В Великобритании его деятельность вышла на новый уровень, была основана фирма с громким названием Европейская бизнес-ассамблея, от имени которой потенциальным клиентам рассылались предложения поучаствовать в борьбе за премию и гарантированно получить ее за взнос в 9 тысяч фунтов стерлингов. При этом вручении премии обставлялось с пафосом, приглашением именитых гостей, на съемных значимых площадках, например в ратуше Оксфорда.