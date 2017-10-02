Межсезонье и влияние осеннего периода на здоровье. Как пережить начало осени?

02 октября 2017 г. 18:19
Автор: Светлана Еченина
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Простуды и депрессии именно эти опасности чаще всего сопровождают межсезонье. В этот период организм человека наиболее уязвим, говорят медики. Склонность к депрессии, к примеру, появляется из-за снижения количества солнечного света, говорит врач психотерапевт Виталий Жигайло. 

Виталій Жигайло,  психотерапевт

.Меньше дневного света и организм понимает это для себя как животные входят в спячку. Видимо, здесь такой же механизм происходит и человеку ничего  не хочется делать.  Хочется побольше поспать, отдыхать, не ходить на работу. Самое основное – это образ мышления. Постоянные стрессы, постоянные переживания. О работе, об отношениях в семье, с любимыми людьми. Это очень длительно происходит и приводит к депрессии.

Впрочем, не только хандра заставляет медиков волноваться. Неизбежными заболеваниями в период межсезонья являются ОРВИ и ОРЗ, говорит врач-терапевт Валентина Нагорная. По ее словам, это связанно с перепадами температуры,  сыростью, а иногда с элементарным неумением одеваться по погоде.

Валентина Нагорная врач-кардиолог, терапевт.

.Как правило, идентифицировать возбудителя нету времени и не цедесообразн, это могут быть и вирусы различного характера, и бактерии.  Но  клиническая картина, как правило, это заложенность носа, головная боль, температура, слабость, утомляемость, кашель  А затем и обострение хронических заболеваний, если они есть. Гаймориты… бронхиты…

Кроме того, говорят врачи, не следует спешить пить антибиотики или другие серьезные лекарства, обнаружив первые симптомы заболевания  Организм должен сам справиться с инфекцией, а помочь ему можно натуральными средствами - ягодами и твавами. А вот если симптомы через 3-4 дня не пройдут следует обратиться за помощью к специалистам. Но самое главное - это позитивное мышление и хорошее настроение. Харьковчане с этим согласны.

Анатолий

Здоровый образ жизни приходит, если у Вас здоровый образ жизни в голове. Нужно жить положительными эмоциями, быть положительным, ну в моем понимании. Поэтму не болею.

А еще, добавляют медики, необходимо сбалансировать питание. Больше бывать на свежем воздухе, спать не менее 8-ми часов в сутки и проводить время с родными и близкими людьми. Эти действия помогут избежать как хандры, так и простуды, объясняют врачи.
 

 

 

Видео: 

Межсезонье и влияние осеннего периода на здоровье. Как пережить начало осени? - 02.10.2017

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