Миллионные убытки в прошлом: завод «Коммунар» за последние два года стал прибыльным

Всего за два года производственное предприятие «Объединение Коммунар» превратилось из убыточного в прибыльное. Так, по словам гендиректора Анатолия Яременко 2016 год предприятие закончило с убытком в 25 миллионов гривен, а уже в 17 стал не только рентабельным, но и получил прибыль. На заводе говорят, таких успехов удалось достичь благодаря поддержке со стороны Харьковской ОГА, и уже сейчас руководство уверенно говорит - зарплата выплачивается стабильно и постепенно повышается.

Анатолий Яременко, гендиректор ГНПП «Объединение Коммунар»

Средняя заработная плата у нас на предприятии по истечению года 5.5 тысяч гривен. Ну, мы её просто подымали. Первый год мы подняли её на 40 %, второй год подняли на 13 %, в этом году планируем также поднять до 15%. Средняя заработная плата к Новому году планируется 6200. Ну, это не значит, что это заработная плата на предприятии у нас по отдельным профессиям есть 8, есть 10, есть больше.

Георгий Василевич, начальник сборочного цеха, их продукция, это «квартирные» водомеры и электросчетчики, а также интеллектуальные многозонные и многофазные приборы. По словам мужчины наиболее востребованы - счетчики воды для квартир, именно на него «Коммунар» первым в Украине получил евростандарт.

Георгий Василевич, начальника сборочного цеха приборов учета № 10

На рынке Украины мы очень востребованы и сейчас производство не успевает за сбытом. Но здесь у нас как бы отсутствие оборотных средств нам мешает развернуться в полном объеме. Почему? Потому, что счетчики, ну так сложился рынок, что нам их надо произвести за свой счет, отдать и только через месяц после отгрузки получить деньги.

Глава ХОГА Юлия Светличная, во время своего визита на «Коммунар» акцентировала внимание руководства предприятия на необходимость повышать социальные стандарты для сотрудников. Также Светличная отметила, что руководство области добивается, чтобы государство также уделяло внимание загруженности харьковских предприятий.

Юлия Светличная, глава ХОГА

Имеет увеличенные объемы производства, от этого сотрудникам выплачивается заработная плата, сотрудники переходят на практически полный загруженный день и практически полную загруженную неделю в зависимости от направления производства. От приборов учета до авиационной космической, железнодорожной и бронетанковой темы. Этот завод может полностью изготавливать от тех задания до выполнения практического заказа, большой, очень широкий спектр продукции.

Сейчас же заключают в ХОГА - "Коммунар" развивается, осваивает новый модельный ряд, что позволяет предприятию получать все больше новых заказов.