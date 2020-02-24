Министр здравоохранения посетила украинцев, эвакуированных из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сегодня впервые встретилась и пообщалась с гражданами, эвакуированными из Китая в Новые Санжары. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Побывала в их комнатах на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет", - написала Скалецкая.

Министр также добавила, что костюм, в который она одета, - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое она не имеет права.

"Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и соблюдают все правила. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной", - отметила Скалецкая.