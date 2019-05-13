Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори

Министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

Как сообщалось ранее, количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет.

Напомним, по состоянию на 6 мая корью в Украине заболело более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1399 человек.

Теперь бесплатно привиться от кори смогут:

- взрослые любого возраста, в частности, взрослые, которые контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

- взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

- взрослые, которые по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.